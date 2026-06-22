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Пермский подрядчик сорвал контракт на 350 млн рублей в Ижевске

Администрация Ижевска расторгла контракт с пермской компанией «Строительное управление-157» (СУ-157). Подрядчик должен был провести ремонт тротуаров и участков второстепенных дорог по муниципальным программам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». Однако, как сообщает «Ъ-Удмуртия», компания не вышла на объекты в установленный срок. Заказчик инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Общая сумма контрактов, заключенных в марте этого года, составила более 350 млн руб.

Администрация Ижевска расторгла контракт с пермской компанией «Строительное управление-157» (СУ-157). Подрядчик должен был провести ремонт тротуаров и участков второстепенных дорог по муниципальным программам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». Однако, как сообщает «Ъ-Удмуртия», компания не вышла на объекты в установленный срок. Заказчик инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Общая сумма контрактов, заключенных в марте этого года, составила более 350 млн руб.

Отмечается также, что новые контракты заключили с компаниями, занявшими вторые места на торгах, — «Радонеж дорожные конструкции» и «РИОЛ» из Ижевска.

ООО «СУ-157», зарегистрированное в 1999 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно официальному сайту, общество является крупным государственным и муниципальным подрядчиком по капремонту объектов и дорожному строительству в Пермском крае.