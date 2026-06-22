Пермский подрядчик сорвал контракт на 350 млн рублей в Ижевске

Администрация Ижевска расторгла контракт с пермской компанией «Строительное управление-157» (СУ-157). Подрядчик должен был провести ремонт тротуаров и участков второстепенных дорог по муниципальным программам «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск». Однако, как сообщает «Ъ-Удмуртия», компания не вышла на объекты в установленный срок. Заказчик инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Общая сумма контрактов, заключенных в марте этого года, составила более 350 млн руб.