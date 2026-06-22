Омское землячество помогло создать масштабное полотно о Великой Победе

Картина размером пять на три метра стала центральной частью выставки «Золотые звёзды», посвящённой военачальникам Великой Отечественной войны.
Автор работы — художник Олег Маслов. На полотне он объединил представителей поколения, которое приближало Победу на фронте и в тылу. Рядом с советскими полководцами изображены военнослужащие разных родов войск, ополченцы, рабочие, конструкторы, женщины, дети и пожилые люди.
По словам художника, непосредственно над картиной он работал два года. При этом сбор материалов, изучение архивных документов и подготовка композиции заняли значительно больше времени. Представленный в музее вариант полотна стал пятым.
«Хотелось показать их всех — поколение победителей. Ведь они не любили рассказывать о войне, и на послевоенном Параде Победы не улыбались, а каждый — и солдат, и полководец — вспоминал о тех, кто не дожил до Победы», — рассказал Олег Маслов.
Создание картины поддержали меценат Сергей Козубенко и представители Омского землячества. На церемонии открытия выставки Омскую область представляли заместитель председателя регионального правительства Андрей Шпиленко и мэр Омска Сергей Шелест.
Всего в экспозицию «Золотые звёзды» вошло более 20 полотен из собрания Музея Победы. На них изображены советские военачальники, в том числе Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Александр Василевский, Родион Малиновский и Семён Будённый.
Посетители также могут увидеть картины, посвящённые Параду Победы, работе Генерального штаба и встречам фронтовых командиров после войны. Среди них — полотно Фёдора Селезнёва «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года», на котором изображены маршалы Георгий Жуков и Иван Баграмян вместе с певцом Бедросом Киркоровым. Во время чаепития артист исполняет легендарную песню «Алёша», а Георгий Константинович аккомпанирует ему на баяне.
Картина «Наша Победа!» останется в собрании Музея Победы.