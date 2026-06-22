Омское землячество помогло создать масштабное полотно о Великой Победе

«Хотелось показать их всех — поколение победителей. Ведь они не любили рассказывать о войне, и на послевоенном Параде Победы не улыбались, а каждый — и солдат, и полководец — вспоминал о тех, кто не дожил до Победы», — рассказал Олег Маслов.