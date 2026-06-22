В Госдуме предложили увековечить память советских узников концлагеря «Хохенбрух», находившегося в Восточной Пруссии

В интернет-приёмную одной из думских фракций обратилась жительница региона, которая обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря в районе пос. Громово Славского района установлены две стелы по инициативе правительства и генконсульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.