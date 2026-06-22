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Стало известно, кто получит огромное наследство солиста One Direction Лиама Пейна

Состояние солиста One Direction Лиама Пейна унаследует его восьмилетний сын Беар.

Источник: Комсомольская правда

Наследство британского музыканта Лиама Пейна перейдет его восьмилетнему сыну Беару. Как сообщает Metro, наследство одного из участников группы One Direction оценивается в 21 миллион фунтов стерлингов (свыше 2 миллиардов рублей).

Пейн не оставил завещания и не состоял в браке. По британским законам все имущество переходит его единственному сыну Беару, которого родила певица Шерил Твиди. Мальчик получит доступ к средствам по достижении 18 лет.

Певец погиб 16 октября 2024 года в Буэнос-Айресе, выпав с балкона третьего этажа отеля. По данным экспертизы, в его организме обнаружены алкоголь и запрещенные вещества. На момент смерти Пейну был 31 год.

Как писал KP.RU, ранее директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов сообщил, что семья исполнителя достигла соглашения о разделе имущества певца на сумму 130 млн рублей. Средства получат мать, вдова, дочь и внебрачный сын Андре.