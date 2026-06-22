В Башкирии на торги выставили 15 арестованных машин

Среди них: Lifan X60FL 2018 года за 578 тысяч рублей, Lada XRAY 2020 года за 663 тысячи, микроавтобус ГАЗ 32213 2011 года за 212,5 тысячи, Datsun ON-Do 2017 года за 586,5 тысячи, «Соболь» 2021 года за 799 тысяч, Lada Kalina 2011 года за 246,5 тысячи, Great Wall Wingle 7 2020 года за 1,224 миллиона, полуприцеп Krone SD 2011 года за 995,5 тысячи, Mazda CX-7 2008 года за 722,5 тысячи, Lada Granta 2024 года за 748 тысяч, Hyundai Solaris 2015 года за 671,5 тысячи, рефрижератор 2020 года за 1,086 миллиона, Nissan Terrano 2016 года за 697 тысяч, Lada Granta 2020 года за 510 тысяч и Lada Largus 2020 года за 833 тысячи рублей.