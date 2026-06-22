В Омске выбрали лучшего специалиста радиоэлектроники

Напомним, в конкурсе принять участие могут специалисты востребованных специальностей, подав личные заявки или получив направление от своего работодателя. За время существования финальные этапы турнира прошли в 45 субъектах Российской Федерации, охватив территорию от Калининграда до Камчатки. За 13 лет существования конкурса профессиональное мастерство оценивалось по 55 рабочим специальностям.