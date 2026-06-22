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В Омске выбрали лучшего специалиста радиоэлектроники

В пресс-службе регионального Минтруда подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Сообщается, что в состязании «Лучший по профессии», которое традиционно проводится ежегодно, начиная с 2012 года, за звание лучшего в сфере радиоэлектроники боролись 14 участников — представители предприятий радиоэлектронной отрасли региона: ПАО «Сатурн», АО «ЦКБА», АО «ОНИИП» и НПО «МИР».

«Участники продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, выполнив практические задания по монтажу радиоэлектронной аппаратуры. Работы конкурсантов оценивало экспертное жюри, состоящее из ведущих специалистов отрасли», — рассказали в пресс-службе Минтруда Омской области.

По информации ведомства, призовые места распределились следующим образом:

1-е место — Вадим Киселев (НПО «МИР»); 2-е место — Вячеслав Ионин; 3-е место — Владимир Никоноров.

В министерстве также рассказали о денежных призах для победителей: 1-е место — 100 000 рублей, 2-е место — 70 000 рублей, 3-е место — 50 000 рублей. Теперь победитель представит Омскую область на федеральном этапе конкурса.

Напомним, в конкурсе принять участие могут специалисты востребованных специальностей, подав личные заявки или получив направление от своего работодателя. За время существования финальные этапы турнира прошли в 45 субъектах Российской Федерации, охватив территорию от Калининграда до Камчатки. За 13 лет существования конкурса профессиональное мастерство оценивалось по 55 рабочим специальностям.

Ранее «СуперОмск» писал о том, специалисты каких профессий получают самые высокие зарплаты в регионе, по данным Кадрового центра. Так, на заводе имени А. С. Попова в Омске монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов получают до 80 тысяч рублей.

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