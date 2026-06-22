Сборная Испании установила достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ

Испания стала первой командой в истории мировых первенств, за которую на чемпионатах мира отличились два футболиста в возрасте 18 лет или младше. Ранее таким игроком стал Гави, забивший Коста-Рике на ЧМ-2022, а теперь к нему присоединился Ламин Ямаль.