Сборная Испании установила достижение, никому не покорявшееся в истории ЧМ

Сборная Испании обыграла Саудовскую Аравию со счетом 4:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и установила историческое достижение. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает OptaJose в Х.
Испания стала первой командой в истории мировых первенств, за которую на чемпионатах мира отличились два футболиста в возрасте 18 лет или младше. Ранее таким игроком стал Гави, забивший Коста-Рике на ЧМ-2022, а теперь к нему присоединился Ламин Ямаль.
Встреча завершилась крупной победой испанцев благодаря голам Ямаля и дублю Микеля Оярсабаля. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Тамбакти.
В заключительном туре группового этапа сборная Испании сыграет против Уругвая. Матч состоится 27 июня.
Ранее немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд» закончилась со счетом 2:1. Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд.