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Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Утром 21 июня РСЧС прислала соответствующее СМС-оповещение.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы получили СМС-оповещение о введении режима опасности по БПЛА в регионе. Он начал действовать с 9:40 21 июня.

Жителей попросили сохранять спокойствие. Судя по всему, угроза атаки БПЛА продолжает существовать. Сегодня, 22 июня, информации об отмене режима не поступало.

Ранее мы писали, что рухнувший БПЛА нашли в 800 метрах от населенного пункта в Перевозском округе. Обломки беспилотника обнаружили местные жители.

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