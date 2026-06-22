Жителей Нижегородской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Нижегородцы получили СМС-оповещение о введении режима опасности по БПЛА в регионе. Он начал действовать с 9:40 21 июня.
Жителей попросили сохранять спокойствие. Судя по всему, угроза атаки БПЛА продолжает существовать. Сегодня, 22 июня, информации об отмене режима не поступало.
Ранее мы писали, что рухнувший БПЛА нашли в 800 метрах от населенного пункта в Перевозском округе. Обломки беспилотника обнаружили местные жители.
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