ЦУР Башкирии рассказал об онкологе с 30-летним стажем.

Рустем Аюпов каждый год проводит свыше 200 операций, включая уникальные высокотехнологичные хирургические вмешательства при раке толстой кишки, а в 180 участвует как ассистент. Также он внедрил лапароскопические манипуляции. Еще доктор преподает в Школе практической онкологии.