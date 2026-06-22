Миронов предложил увековечить память узников концлагеря «Хохенбрух»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в День памяти и скорби предложил увековечить память советских узников нацистского концлагеря «Хохенбрух».
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
«Я подготовил депутатский запрос в адрес губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Необходимо, чтобы память о жертвах геноцида была увековечена на этом месте», — сказал Миронов РИА Новости.
Политик сообщил, что в его интернет-приемную обратилась жительница региона, которая обратила внимание, что на территории бывшего концлагеря установлены две стелы по инициативе правительства и генконсульства Польши в память о польских общественных и политических деятелях, но мемориалов в память о советских военнопленных и гражданских лицах там пока нет.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе партии, концентрационный лагерь «Хохенбрух» располагался в Восточной Пруссии (в настоящее время поселок Громово в Калининградской области).
По одной из версий, он действовал с августа 1939 по январь 1945 года, когда его освободила Красная армия. По другой — по октябрь 1944 года, когда в страхе перед наступающей Красной армией нацисты издали приказ об эвакуации населения и всех государственных учреждений из прифронтовой зоны.
«Первоначально созданный как лагерь для польских военнопленных и гражданских лиц, он быстро превратился в тюрьму гестапо, а с 1943 года получил статус филиала концлагеря “Штуттгоф”. Среди узников преобладали политические противники режима, евреи, а после 1941 года — советские военнопленные», — добавили в пресс-службе.
Заключенные содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и массово гибли от непосильного труда и казней.