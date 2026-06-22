Миронов предложил увековечить память узников концлагеря «Хохенбрух»

По одной из версий, он действовал с августа 1939 по январь 1945 года, когда его освободила Красная армия. По другой — по октябрь 1944 года, когда в страхе перед наступающей Красной армией нацисты издали приказ об эвакуации населения и всех государственных учреждений из прифронтовой зоны.