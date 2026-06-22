Шесть омских педагогов стали Заслуженными учителями РФ

Указом «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 21 июня 2026 года глава государства Владимир Путин признал заслуги 6 омских педагогов. Каждому из них присвоено почетное звание «Заслуженного учителя Российской Федерации».
Собственно, высокого звания удостоены следующие работники региональной системы образования:
— учитель МБОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области» Лариса Иващенко (учитель русского языка и литературы с 35-летним стажем, лауреат областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025»);
— учитель БОУ города Омска «Гимназия № 150» Светлана Коренева (педагог с 42-летним стажем, преимущественно учитель начальных классов);
— учитель БОУ города Омска «Лицей № 64» Светлана Лемешко (учитель физики с 34-летним стажем);
— учитель БОУ города Омска «СОШ № 45» Елена Свичинская (преподаватель музыки и курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 47 лет в профессии);
— учитель БОУ города Омска «СОШ № 37» Наталья Титова (преподаватель русского языка и литературы с 40-летним стажем, Почетный работник общего образования);
— учитель БОУ города Омска «Гимназия № 19» Лариса Фоминых (учитель математики, геометрии и алгебры с 36-летним стажем, Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ в 2016 году).
Напомним, в марте 2026 года глава региона Виталий Хоценко вручил омским педагогам награды, в том числе коллективу упомянутой гимназии № 19.