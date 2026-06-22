Три человека погибли в результате стрельбы в школе на Филиппинах

В понедельник, 22 июня, в городе Таклобан, расположенном в центральной части Филиппин, произошла стрельба в средней школе, в которой обучаются более 1,5 тысячи учеников. В результате нападения погибли трое учащихся, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили представители полиции, передает Associated Press.