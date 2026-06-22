Известный российский певец продает имущество на полмиллиарда рублей: о ком речь

Отмечается, что в квартире три спальни, камин, балкон и антикварная мебель, привезённая из Франции. Главная ценность — стол Наполеона Бонапарта. Хозяин планирует продать его отдельно при хорошем предложении. Сюткин планирует продать квартиру за 5 миллионов евро (420 миллионов рублей).