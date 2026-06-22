В Хабаровске на «умной» площадке у Арены «Ерофей» начались бесплатные тренировки для всех желающих

В Хабаровске в Год спорта стартовали бесплатные тренировки на «умной» площадке (6+) возле Арены «Ерофей». Занятия ведут профессиональные инструкторы спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, тренировки отвечают целям государственной программы «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Расписание составлено с учётом разных возрастов и интересов.
— Сначала мы ввели штатные ставки инструкторов, чтобы помогать жителям выполнять упражнения правильно и избегать травм. Но с каждым годом потребность становилась всё больше, и мы решили с этого лета ввести организованные занятия для детей и взрослых, — рассказала заместитель директора по учебно-спортивной работе СШОР «Ерофей» Александра Трофимович.
По пятницам с 18:00 до 19:00 ждут детей и подростков от 6 до 16 лет. В программе — тренировки с элементами хоккея с мячом (6+). По субботам с 10:00 до 11:00 занимаются участники старше 16 лет (16+): упор на поддержание физической активности, оздоровление и развитие гибкости. Тренировки проводят Демид Проскуряков, Максим Якушев и Ярослав Алленов.
Спортивная площадка оборудована всем необходимым: воркаут-зоны, прыжковая яма, место для пляжного волейбола и легкоатлетические дорожки. Первая очередь «умной» площадки открылась в конце декабря 2022 года и сразу стала популярной. Кроме того, в регионе стартовал новый сезон утренних зарядок: по воскресеньям — на Ореховой сопке в Хабаровске, по субботам — на «Дземги-Арене» в Комсомольске-на-Амуре.
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