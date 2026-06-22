В Хабаровске на «умной» площадке у Арены «Ерофей» начались бесплатные тренировки для всех желающих

По пятницам с 18:00 до 19:00 ждут детей и подростков от 6 до 16 лет. В программе — тренировки с элементами хоккея с мячом (6+). По субботам с 10:00 до 11:00 занимаются участники старше 16 лет (16+): упор на поддержание физической активности, оздоровление и развитие гибкости. Тренировки проводят Демид Проскуряков, Максим Якушев и Ярослав Алленов.