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Москвичей предупредили о грозе и граде

В понедельник, 22 июня, в Москве ожидается ухудшение погоды: прогнозируются сильные ливни с грозами и град размером до трех сантиметров.

В понедельник, 22 июня, в Москве ожидается ухудшение погоды: прогнозируются сильные ливни с грозами и град размером до трех сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, погода будет облачной с прояснениями. Синоптик предупредил о кратковременных ливнях в столице, которые принесут до 5−7 литров воды на квадратный метр улиц. Также ожидаются грозы и возможен град размером до 2−3 сантиметров.

Тишковец добавил, что ожидается северо-западный ветер, который временами будет усиливаться до 4−9 метров в секунду. Днем температура поднимется до комфортных 22−25 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит около 744 миллиметров ртутного столба.

До этого синоптики дали неутешительный прогноз для россиян на июль с дождями и градом.

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