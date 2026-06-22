В Солонцах завершают ремонт дороги и освещения

На отрезке с 9-го по 12-й километр трассы (от подстанции «Новокрасноярская» до улицы Дачной) подрядная организация завершает ключевые этапы работ. Здесь уже выполнено переустройство водоотводных канав и труб, установлены бордюрные камни и сформировано щебёночное основание под будущий асфальт. В ближайшее время планируется приступить к укладке асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в условиях плотной жилой застройки, что требует повышенного внимания к организации движения и безопасности.