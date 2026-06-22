В Солонцах завершают ремонт дороги и освещения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы завершается обустройство тротуаров и системы наружного освещения на участках автомобильной дороги.
На отрезке с 9-го по 12-й километр трассы (от подстанции «Новокрасноярская» до улицы Дачной) подрядная организация завершает ключевые этапы работ. Здесь уже выполнено переустройство водоотводных канав и труб, установлены бордюрные камни и сформировано щебёночное основание под будущий асфальт. В ближайшее время планируется приступить к укладке асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в условиях плотной жилой застройки, что требует повышенного внимания к организации движения и безопасности.
На соседнем участке — с 9-го по 14-й километр (от подстанции до улицы Нефтяников) — система уличного освещения уже смонтирована и функционирует. Осветительные приборы включаются автоматически, ориентируясь на датчики освещенности, сообщают в минтрансе края.