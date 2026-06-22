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В казанском парке Победы при помощи 40 тысяч свечей выложили образ героя

Столица Татарстана присоединилась к акции «Огненные картины войны».

Источник: Комсомольская правда

Казань присоединилась к международной акции «Огненные картины войны». В парке Победы участники движения «Молодой гвардии» вместе с горожанами из 40 тысяч горящих свечей выложили образ героя обороны Брестской крепости майора Петра Гаврилова. Защитник был уроженцем Казанской губернии.

«Огненные картины войны» — ежегодная патриотическая акция, которая проходит в День памяти и скорби. Казанский портрет стал одной из самых масштабных композиций в этом году.

Напомним, 22 июня в 1941 году, на нашу страну напала фашистская Германия. Первое ожесточенное сопротивление солдатам вермахта оказали бойцы Брестской крепости. Именно с этого дня и началась Великая Отечественная война.