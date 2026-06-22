В Иркутской области начались резервные дни основного периода ГИА-11

Единые госэкзамены будут сдавать выпускники прошлых лет, а также те участники ЕГЭ, кто не завершил экзамен в основные дни по уважительным причинам либо был удален с экзамена.
Всего в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировалось порядка одной тысячи выпускников, окончивших школу в предыдущие годы.
«Сегодня, в первый из резервных дней, работают 45 пунктов проведения экзаменов, на которых проходят экзамены по русскому языку и предметам по выбору: физике, литературе, информатике, химии и письменной части иностранного языка», — прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов.
Завтра участники смогут пройти итоговые испытания по географии, биологии, обществознанию, истории, устной части иностранного языка, а также по математике профильного и базового уровня.
Еще два резервных дня — 24 и 25 июня — отведены под экзамены по всем предметам, если не удалось сдать их раньше. Итоги испытаний за все четыре резервных дня будут известны не позднее 3 июля.
8 и 9 июля — даты дополнительных дней, которые были установлены с 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В эти дни выпускникам 11-х классов предоставлена возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по своему выбору из числа выбранных в текущем году.
В прошлом году этой возможностью воспользовалось порядка трех тысяч выпускников, и 70% из них смогли повысить результат экзамена. Следует помнить, что учитывается именно последний результат, отмечает пресс-служба областного правительства.
29 июня начнутся резервные дни для девятиклассников: в этот день можно будет сдать математику, 2 июля — русский язык, а 3 и 6 июля — все остальные предметы.