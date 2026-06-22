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В Прикамье с 1 июля изменят расписание движения пригородных поездов

Изменения будут действовать до середины октября.

Источник: Комсомольская правда

Пермская пригородная компания сообщила об изменениях в расписании движения пригородных поездов. Изменения введут с 1 июля по 24 октября 2026 года.

Согласно предоставленной информации, отменяется пригородный поезд № 6104 «Пермь-2 — Голованово» с отправлением из Перми в 09:22. Поезд будет следовать по маршруту «Краснокамск — Голованово» вместо «Краснокамск — Пермь-2». Отправление из Краснокамска — ежедневно в 07:05.

Пригородный поезд № 7186 «Пермь-2 — Чусовская» будет отправляться позднее на 10 мин. в 08:39 На пути следования отменены остановки: «Славяново», «Юбилейная», «Балмошная», «КамГЭС», «Банная Гора» и «Голованово».

Ряд изменений в расписании движения затронут еще несколько пригородных поездов: № 6105 «Голованово — Пермь-2» — ранее отправление на 19 мин. в 11:27; № 6266/6265 «Кизел — Пермь-2» — отправление в 03:49; № 6276 «Пермь-2 — Боковая» — позднее на 1 мин. отправление в 08:47; № 6033/6034 «Пермь-2 — Пермь-2» — отправление в 07:45 с поздним на 1 мин. прибытием.