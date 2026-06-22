В Прикамье с 1 июля изменят расписание движения пригородных поездов

Ряд изменений в расписании движения затронут еще несколько пригородных поездов: № 6105 «Голованово — Пермь-2» — ранее отправление на 19 мин. в 11:27; № 6266/6265 «Кизел — Пермь-2» — отправление в 03:49; № 6276 «Пермь-2 — Боковая» — позднее на 1 мин. отправление в 08:47; № 6033/6034 «Пермь-2 — Пермь-2» — отправление в 07:45 с поздним на 1 мин. прибытием.