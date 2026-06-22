В Красноярском крае экс-главу сельсовета и ее заместителя обвиняют в хищении бюджетных денег

Фактически в новом работнике необходимости не было. Эти обязанности уже выполняла сама заместитель главы как главный бухгалтер, за что получала доплату. С мая по сентябрь 2024 года, а затем в январе 2025 года на имя дочери начислялись выплаты из бюджета. К работе ее не привлекали. По данным следствия, девушка не знала о настоящей схеме и переводила поступившие деньги обратно по просьбе матери. Полученными средствами руководители администрации распоряжались по своему усмотрению.