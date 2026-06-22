В Красноярском крае экс-главу сельсовета и ее заместителя обвиняют в хищении бюджетных денег

В Краснотуранском районе перед судом предстанут бывшая глава Салбинского сельсовета и ее заместитель. Их обвиняют в хищении более 215 тыс. рублей из бюджета. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, после увольнения бухгалтера в сельсовете образовалась экономия фонда оплаты труда. Руководители администрации решили использовать эти деньги для личной выгоды. Для этого они оформили фиктивные договоры на дочь заместителя главы. По документам она якобы должна была оказывать экономические услуги и вести похозяйственную книгу.
Фактически в новом работнике необходимости не было. Эти обязанности уже выполняла сама заместитель главы как главный бухгалтер, за что получала доплату. С мая по сентябрь 2024 года, а затем в январе 2025 года на имя дочери начислялись выплаты из бюджета. К работе ее не привлекали. По данным следствия, девушка не знала о настоящей схеме и переводила поступившие деньги обратно по просьбе матери. Полученными средствами руководители администрации распоряжались по своему усмотрению.
Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Уголовное дело рассмотрит Краснотуранский районный суд. Ранее в суд уже направляли дело в отношении бывшей главы сельсовета о фиктивном трудоустройстве ее сына сторожем. Тогда ущерб бюджету превысил 230 тыс. рублей.