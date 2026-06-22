Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах Беларуси

В зеленый цвет на карте окрашены только два района в Минской и Могилевской областях: Мядельский и Мстиславский — это значит, что там посещать лесные массивы можно свободно. Все остальные районы «желтые» — там действуют ограничения. Ранее, в субботу, они были введены в 23 районах республики.