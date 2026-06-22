Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах Беларуси

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Действие ограничений на посещение лесов введены почти во всех районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.
В зеленый цвет на карте окрашены только два района в Минской и Могилевской областях: Мядельский и Мстиславский — это значит, что там посещать лесные массивы можно свободно. Все остальные районы «желтые» — там действуют ограничения. Ранее, в субботу, они были введены в 23 районах республики.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров. Тем не менее, тем, кто любит проводить время на природе, разрешается заходить в лес пешком для прогулок или сбора ягод. Однако заезд на автомобилях, разведение костров и использование мангалов категорически запрещено.
Ранее синоптики сообщили, что в понедельник жара в Беларуси продолжится. По их прогнозам, максимальная температура днем составит от +24.. до +30°С. Также в отдельных районах возможны грозы и кратковременные дожди. А уже во вторник температура воздуха упадет на несколько градусов.