Екатеринбуржцы не могут улететь из Турции

«Уральские авиалинии» почти на сутки задерживают рейс из Антальи в Екатеринбург. Пассажиры должны были прибыть в столицу Урала сегодня в 01:25, но пока остаются в Турции. Ожидаемое время возвращения — 20:50, следует из данных онлайн-табло Кольцово.
Соответственно, перенесен и рейс из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры должны были улететь в 03:15, но отравятся в путь только в 22:15.
Сбой в расписании произошел из-за ограничений, вводимых в российских аэропортах в минувшие выходные. Туроператор предоставил застрявшим в Турции свердловчанам места в отеле.