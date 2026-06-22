Екатеринбуржцы не могут улететь из Турции

«Уральские авиалинии» почти на сутки задерживают рейс из Антальи в Екатеринбург. Пассажиры должны были прибыть в столицу Урала сегодня в 01:25, но пока остаются в Турции. Ожидаемое время возвращения — 20:50, следует из данных онлайн-табло Кольцово.