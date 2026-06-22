В Красноярске и территориях края продлили режим НМУ до вечера 23 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске и ряде территорий края продлили до 19:00 23 июня.
По данным Среднесибирского УГМС, НМУ продолжает действовать в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в городских и сельских поселениях ряда округов края, включая юг Туруханского и Эвенкийского округов.
В этот период предприятия I-III категорий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, обязаны снижать выбросы. В краевом минэкологии уточнили, что с 1 марта 2026 года, после вступления в силу новых требований к разработке таких планов, министерство согласовало документы более 160 организаций.
Исполнение мероприятий контролируют инспекторы во время выездных проверок. О нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать на горячую линию министерства: 8−800−20−11−116.