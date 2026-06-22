В Красноярске и территориях края продлили режим НМУ до вечера 23 июня

В этот период предприятия I-III категорий, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, обязаны снижать выбросы. В краевом минэкологии уточнили, что с 1 марта 2026 года, после вступления в силу новых требований к разработке таких планов, министерство согласовало документы более 160 организаций.