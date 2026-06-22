В Хакасии накажут пострадавшую в ДТП школьницу и ее мать

В Черногорске накажут пострадавшую в аварии школьницу и ее родителей. пострадала 22 июня в Госавтоинспекции региона поделились подробностями этого случая.
16-летняя девушка села за руль мотоцикла «Рокот». При повороте налево она не справилась с управлением и наехала на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия», в котором никого не было.
В этом происшествии несовершеннолетняя получила перелом руки. Как выяснилось позже, она не надевала мотошлем и другую защитную экипировку. Мотоцикл ей дал приятель, а сам байк принадлежит его отцу.
Сотрудники Госавтоинспекции составили несколько протоколов. На саму девушку — за то, что она села за руль, не имея водительских прав. Это грозит ей штрафом от пяти до пятнадцати тысяч рублей. На ее мать -за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. За это наказание может быть в виде предупреждения либо штрафа от пятисот до двух тысяч. И на владельца мотоцикла — за то, что он передал управление человеку, который заведомо не имеет. Его оштрафуют на 30 тысяч рублей.