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Из Таганрога на передовую отправили машину с продуктами для участников СВО

Общественники из Таганрога отправили гуманитарный груз в зону проведения СВО.

Источник: Комсомольская правда

Общественная организация «Союз десантников Таганрога» отправила очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Помощь фронту — это наш общий долг, и таганрожцы вновь доказывают, что умеют сплачиваться ради общего дела, — отметила власти Светлана Анатольевна в социальных сетях.

В состав груза вошли маскировочные сети, сделанные местными волонтерами, а также запасы чая и тушенки. Продукты питания неравнодушные горожане приносили в специализированный центр «Никто, кроме нас!».

Кроме того, на передовую передали крупную партию питьевой воды. Сбор бутилированной воды организовали воспитанники и сотрудники таганрогского детского сада номер 52.

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