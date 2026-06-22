Новая мемориальная зона открылась в Брестской крепости

— Этот памятник — набат, набат для всех во всем мире, чтобы еще раз задумались, одумались и вспомнили, какой ценой дается победа, какой ценой дается война, какой ценой даются амбиции тех, кто провоцирует вооруженные конфликты, — сказала на открытии мемориала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.