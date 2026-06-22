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Новая мемориальная зона открылась в Брестской крепости

В Брестской крепости открыли новый мемориал.

Источник: Комсомольская правда

Новая мемориальная зона открылась в Брестской крепости 21 июня — накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщило БелТА.

Так, в западной части цитадели открылась памятная зона «Скорбь». Мемориал открыли в той части крепости, где после войны была обнаружена надпись «20 июля 1941 года. Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

Скульптурную композицию скорбящей женщины сделали по прообразу фотографии Елены Кузнецовой, вдовы одного из защитников Брестской крепости Бориса Кузнецова, погибшего в первый день войны. По обе стороны от скульптуры разместилась стена памяти с именами 71 защитника Брестской крепости, которые погибли в плену у фашистов.

Новая памятная зона расположена в западной части цитадели. Фото: БелТА.

— Этот памятник — набат, набат для всех во всем мире, чтобы еще раз задумались, одумались и вспомнили, какой ценой дается победа, какой ценой дается война, какой ценой даются амбиции тех, кто провоцирует вооруженные конфликты, — сказала на открытии мемориала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

Создание мемориальной зоны «Скорбь» в Брестской крепости вошло в список из 11 мероприятий по проекту Союзного государства по реставрации и музеефикации. Выполненные работы открыли доступ для посетителей в западную часть цитадели, которую ранее использовали как служебную территорию.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал самую страшную дату в истории, выжженную в памяти белорусов.

А еще патриарх Кирилл рассказал семейную историю, связанную с первыми часами войны в Брестской крепости: «Запрещала о нем молиться как об умершем».

Также «Комсомолка» рассказала, как встретившая войну в Бресте летчица Евдокия Носаль мстила врагу за новорожденного сына, погибшего в июне 1941-го: «Мать извлекли из-под обломков. Ребенок был мертв».

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