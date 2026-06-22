В Севастополе отменили массовые мероприятия и сократили график работы кафе

Ограничения на продажу топлива на полуострове действуют несколько недель. В Севастополе с конца мая ввели лимит на отпуск бензина по 20 л на человека, а затем похожие меры начали распространяться и на Крым. Власти связывают ситуацию с логистическими сложностями. С 21 июня в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС в том числе по талонам.