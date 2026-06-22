США атаковали мощные торнадо: дома разрушены до основания, есть погибшие

В Иллинойсе подтверждена гибель двух человек. По данным местного шерифа, жертвы находились в передвижных домах, которые были полностью уничтожены. Еще пять человек госпитализированы. В округе повреждено не менее 20 жилых домов, оборваны линии электропередач.