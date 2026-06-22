Эксперт раскрыл, как ускорить созревание недоспелых фруктов из магазина

По словам эксперта, природа наделила фрукты способностью дозревать самостоятельно, и этот процесс можно ускорить в домашних условиях. Главное — не класть фрукты в холодильник, так как холод замедляет обменные процессы, и плоды могут испортиться, оставаясь жёсткими. Вместо этого их следует оставить при комнатной температуре в сухом месте.