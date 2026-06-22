Две девятиклассницы погибли в ДТП под Березовкой

После столкновения легковушку отбросило в кювет. В машине находилось семь человек, одна из девушек сидела на коленях у другой, обе не были пристегнуты ремнями безопасности. Удар пришелся на ту часть салона, где сидели школьницы. В результате 16-летняя пассажирка скончалась на месте, 15-летняя умерла в больнице через два дня.