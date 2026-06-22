Две девятиклассницы погибли в ДТП под Березовкой

На выезде из Березовки Красноярского края 17 июня случилось смертельное ДТП. Погибли две молодые девушки 16 и 15 лет.
Все случилось в районе 22:20 на улице Трактовой. По данным краевой Госавтоинспекции, 19-летний водитель ВАЗ 2107, направлявшийся в сторону Канска, вышел на обгон попутной машины, но на «встречке» врезался в КАМАЗ в составе полуприцепа TONAR под управлением 55-летнего водителя.
После столкновения легковушку отбросило в кювет. В машине находилось семь человек, одна из девушек сидела на коленях у другой, обе не были пристегнуты ремнями безопасности. Удар пришелся на ту часть салона, где сидели школьницы. В результате 16-летняя пассажирка скончалась на месте, 15-летняя умерла в больнице через два дня.
Как стало известно телеграм-каналу Kras Mash, школьницы гуляли в Красноярске и попросили парней на «Жигулях» отвезти их домой в Вознесенку. Молодые люди выжили, но до сих пор не связывались с родителями погибших. Родственники разыскивают свидетелей аварии, чтобы восстановить полную картину случившегося.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Также ему грозит ответственность за отсутствие полиса ОСАГО, перевозку пассажиров без ремней безопасности и другие нарушения.
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