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Минобороны: «Герани» поразили центр логистики ВСУ с оружием в Харьковской области

Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью беспилотников «Герань» поразили логистический центр ВСУ с вооружением и БПЛА в Харьковской области. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Войска Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью беспилотников «Герань» поразили логистический центр ВСУ с вооружением и БПЛА в Харьковской области. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

— Расчетами БПЛА-камикадзе «Герань-2 сикер» по логистическому центру противника была нанесена серия высокоточных ударов, — передает сообщение пресс-службы RT.

Уточняется, что логистический центр находился в районе населенного пункта Новый Коротыч.

20 июня оборонное ведомства отчиталось, что за прошедшие сутки российские военнослужащие взяли под контроль 94 здания в Константиновке, а в Красном Лимане — 47. В Константиновке российская армия ликвидировала до 95 украинских боевиков.

Генерал-лейтенант Алексей Ртищев, возглавляющий войска РХБЗ ВС России, заявил, что Соединенные Штаты финансировали исследования, проводимые в Харьковском институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины.

В части Днепропетровской области Украины начали принудительно эвакуировать жителей. Эвакуация всех семей с детьми уже завершилась из населенных пунктов Новокиевка, Ильинка и Высшетарасовка Никопольского района.

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