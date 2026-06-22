В свердловских городах закрылись налоговые инспекции

В Свердловской области сегодня, 22 июня, окончательно прекратили работу территориальные подразделения налоговой службы сразу в 13 городах и районах. Об этом говорится на сайте ФНС.
С сегодняшнего дня закрыты территориально обособленные рабочие места налоговой службы в Богдановиче, Верхней Салде, Заречном, Ивделе, Кушве, Лесном, Нижней Туре, Нижних Сергах, Североуральске, Туринске, Тавде, а также в поселках Белоярский и Тугулым. Их функции переданы более крупным межрайонным инспекциям. Теперь из Тавды для решения налоговых вопросов лично, бизнесу придется ездить в Екатеринбург, а из Серова — в Нижний Тагил.
В рамках реформы исчезли:
- Межрайонная ИФНС № 14 (Краснотурьинск, Серов, Качканар, Североуральск, Ивдель, Лесной, Нижняя Тура, Кушва). Она присоединится к Межрайонной ИФНС № 16 в Нижнем Тагиле;
- Межрайонная инспекция ФНС № 23 (Артемовский, Ирбит, Тавда, Туринск, Алапаевск, Реж). Ее присоединяют к налоговой инспекции по Кировскому району Екатеринбурга;
- Межрайонная ИФНС № 29 (Асбест, Сухой Лог, Камышлов, Богданович, Талица, Тугулым, Заречный, Белоярский). Она объединится с инспекцией № 22 (Каменск-Уральский).
В региональном управлении ФНС объясняют изменения развитием цифровых сервисов. Большинство услуг налоговой службы доступны онлайн, а часть из них можно получить через многофункциональные центры.
Укрупнение налоговых органов в Свердловской области идет несколько лет. После реформы 2023 года в регионе осталось 13 налоговых инспекций, а на местах продолжали работать обособленные подразделения для приема граждан. Теперь ликвидированы и они.