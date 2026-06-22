В свердловских городах закрылись налоговые инспекции

С сегодняшнего дня закрыты территориально обособленные рабочие места налоговой службы в Богдановиче, Верхней Салде, Заречном, Ивделе, Кушве, Лесном, Нижней Туре, Нижних Сергах, Североуральске, Туринске, Тавде, а также в поселках Белоярский и Тугулым. Их функции переданы более крупным межрайонным инспекциям. Теперь из Тавды для решения налоговых вопросов лично, бизнесу придется ездить в Екатеринбург, а из Серова — в Нижний Тагил.