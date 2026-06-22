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Воронежских водителей предупредили о дождях на трассе М4

Автомобилистам необходимо внимательнее быть на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Автодор предупредил воронежцев о непогоде на трассе М4 днем в понедельник, 22 июня.

— На трассе М-4 «Дон» в течение суток местами дождь от Московской до Воронежской области, — отметили в дорожном ведомстве.

Автомобилистам в плохую погоду необходимо быть внимательнее на дороге и тщательнее соблюдать ПДД: не форсировать скорость, соблюдать дистанцию, не делать резких маневров.

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