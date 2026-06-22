В Хабаровске увековечили имена 92 ранее неизвестных участников Великой Отечественной войны

К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны в Хабаровском крае увековечили имена 92 земляков, сражавшихся за Родину. Это решение приняла специальная рабочая группа при правительстве края по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая занимается внесением имен в Книгу памяти и на пилоны мемориала «Вечный огонь» на площади Славы краевого центра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благодаря работе рабочей группы еще 54 человека впервые за 85 лет официально вернулись из забвения, а еще 360 фамилий будут исправлены от ошибок написания. Пока на пилонах мемориала “Вечный огонь” высечено 50 033 имени защитников Отечества из Хабаровского края», — говорится в сообщении.
Родственники ветеранов активно помогают в этой работе, принося семейные архивы с фотографиями, наградами и извещениями о гибели. Впервые имя фронтовика Собко Филиппа Венедиктовича увековечено на краевом уровне, фронтовые и биографические судьбы четырех участников войны дополнены сведениями с приложением бережно хранящихся в семьях фотографий, извещений о гибели, наград.
Также рабочая группа продолжила проведение ревизии имен на пилонах Мемориала на площади Славы для исключения ошибочного написания фамилий погибших на фронтах Великой Отечественной войны и внесение отсутствующих имен.
«Для потомков участников войны вопрос правильного изложения фамилии имеет всегда принципиальное значение, поскольку зачастую в памяти государства остались только по одной-две записи мобилизации на фронт и извещения о гибели на поле боя», — акцентирует внимание член рабочей группы и автор программы восстановления имен земляков Денис Денисов.
Благодаря его работе в прошлом году удалось впервые увековечить на главном мемориале края 2 712 имен.
Особое внимание рабочая группа уделила восстановлению памяти о бойцах 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, и 422-й стрелковой дивизии (позже ставшей 81-й гвардейской) из Бикина. Поисковики регионального отделения Поискового движения России совместно с Центральным архивом Министерства обороны России работают над полным поименным списком 205-й дивизии, которая в июле 1942 года отправилась под Сталинград. Там почти 12 тысяч дальневосточников 32 дня сдерживали натиск немецких танков, и из окружения вышли лишь около 600 человек. Долгое время этот подвиг оставался малоизвестным, но теперь для героев создадут отдельную электронную страницу в Книге памяти, как и для 88-й отдельной стрелковой бригады.
Интернациональное воинское соединение с местом базирования в с. Вятское Хабаровского района в следующем году будет отмечать 85-летие создания. На заседании состоялось обсуждение подготовки к юбилейной дате. Также был рассмотрен вопрос оказания помощи 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой, орденов Суворова и Жукова бригаде в г. Бикине в ремонте Музея боевой славы. Данное воинское соединение ведет летопись с марта 1942 года и широко известно как 422-я стрелковая — 81-й гвардейская стрелковая дивизия. Сегодня ее бойцы и офицеры выполняют боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.
«Сохранение исторической памяти — это не просто дань уважения прошлому, это фундамент будущего. Мы обязаны передать нашим детям и внукам живую историю подвига, мужества и самоотверженности защитников Отечества. Только так мы можем воспитать истинных патриотов и граждан, гордящихся своей Родиной и ее великой историей», — заключила начальник главного управления социального развития губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.