В Хабаровске увековечили имена 92 ранее неизвестных участников Великой Отечественной войны

Особое внимание рабочая группа уделила восстановлению памяти о бойцах 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, и 422-й стрелковой дивизии (позже ставшей 81-й гвардейской) из Бикина. Поисковики регионального отделения Поискового движения России совместно с Центральным архивом Министерства обороны России работают над полным поименным списком 205-й дивизии, которая в июле 1942 года отправилась под Сталинград. Там почти 12 тысяч дальневосточников 32 дня сдерживали натиск немецких танков, и из окружения вышли лишь около 600 человек. Долгое время этот подвиг оставался малоизвестным, но теперь для героев создадут отдельную электронную страницу в Книге памяти, как и для 88-й отдельной стрелковой бригады.