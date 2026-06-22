Нарколог Тарасов рассказал, как вовремя распознать наркотическую зависимость

При этом последствия употребления выходят далеко за рамки здоровья. Среди них — финансовые трудности, поскольку наркотики стоят дорого, и зависимый человек готов пойти на многое ради новой дозы; рост преступности, так как в погоне за веществом люди совершают противоправные действия против себя, близких и общества; а также потеря контроля, когда в состоянии ломки человек думает только о том, как добыть наркотик любой ценой.