Нарколог Тарасов рассказал, как вовремя распознать наркотическую зависимость

Наркотики и здоровье несовместимы. Зависимость от психоактивных веществ наносит вред всему организму и полностью разрушает личность. О том, как распознать зависимость и как от нее избавиться, в рамках Недели профилактики употребления наркотических средств рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов.
По словам специалиста, психоактивным называют любое вещество, способное изменить сознание человека. К этой категории относятся не только классические наркотики, но и алкоголь, табак, а также иные токсические соединения. Врач подчеркнул, что опасность заключается в том, что многие, впервые сталкиваясь с подобными веществами, не задумываются о последствиях.
«Минуты сомнительного удовольствия могут обернуться разрушением жизни: достаточно всего одного‑двух употреблений, чтобы запустить механизм зависимости», — пояснил Валерий Тарасов.
Говоря о действии наркотиков, нарколог отметил, что их влияние может быть различным, однако суть остаётся одной — они создают иллюзию благополучия и приятных ощущений. Когда эффект проходит, проблемы не исчезают, а к ним добавляются психическая и физическая зависимости.
При этом последствия употребления выходят далеко за рамки здоровья. Среди них — финансовые трудности, поскольку наркотики стоят дорого, и зависимый человек готов пойти на многое ради новой дозы; рост преступности, так как в погоне за веществом люди совершают противоправные действия против себя, близких и общества; а также потеря контроля, когда в состоянии ломки человек думает только о том, как добыть наркотик любой ценой.
Как распознать зависимость.
По словам Валерия Тарасова, заподозрить проблему можно по ряду признаков, если проявить внимательность. К ним относятся нетипичное поведение — беспричинный смех или страх, чрезмерная оживлённость либо, наоборот, заторможенность; резкие перепады настроения без видимых причин; изменение круга общения и отказ от прежних интересов; проблемы с учёбой или работой; скрытность и избегание прямого общения; а также внешние признаки — расширенные или суженные зрачки, бледность кожи, тремор рук.
«Если вы заметили подобные симптомы у близкого человека (особенно у подростка), не игнорируйте их. Отсутствие запаха алкоголя при неадекватном поведении — серьёзный повод для беспокойства», — подчеркнул врач.
Как помочь человеку с зависимостью.
Валерий Тарасов отметил, что чем раньше будут приняты меры, тем больше шансов помочь человеку. В Нижегородской области квалифицированную поддержку можно получить в Нижегородском областном наркологическом диспансере. Специалисты диспансера проводят диагностику, подбирают лечение и при необходимости направляют на реабилитацию.
Наркотическая зависимость наносит удар по всему организму. По словам врача, страдает мозг — нарушается работа нервной системы, ухудшается память, снижается интеллект; сердце и сосуды — возрастает риск инфарктов и инсультов; печень, отвечающая за детоксикацию; почки — из‑за нарушения фильтрационной функции; репродуктивная система — возможны бесплодие и гормональные сбои; а также личность человека — меняются ценности, интересы и поведение, нарастает социальная деградация.
Как избавиться от зависимости.
Избавиться от зависимости реально, однако это требует комплексного подхода. Прежде всего необходимо желание самого человека, поскольку без внутренней мотивации лечение будет малоэффективным.
Кроме того, важна профессиональная помощь — медикаментозная терапия и работа с психологами позволяют снять ломку и проработать причины зависимости.
Существенную роль играет реабилитация: программы социальной адаптации помогают вернуться к нормальной жизни и научиться справляться со стрессом без наркотиков. Не менее значима и поддержка близких — семья и друзья играют ключевую роль в процессе выздоровления.
Валерий Тарасов напомнил, что профилактика остаётся лучшим способом борьбы с наркоманией. Он призвал рассказывать детям и подросткам о рисках, быть внимательными к их окружению и эмоциональному состоянию и помнить, что даже одна доза может стать началом пути, ведущего к необратимым последствиям.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 170 кг наркотиков изъяли в этом году в Нижегородской области.