ЦБ отклонил проект банков по созданию альтернативной платежной системы

По словам одного из них, регулятор отверг и первоначальную концепцию сервиса, построенного на карточных расчетах, который не устроил ЦБ, поскольку не выглядел чем-то более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, а также вторую версию бизнес-модели, предполагающую расчеты по QR-кодам или по другим форм-факторам.