ЦБ отклонил проект банков по созданию альтернативной платежной системы

Банк России не разрешил трем крупным игрокам — Сбербанку, Альфа-банку и Т-банку — запустить совместный проект по созданию собственной платежной системы, которая могла расцениваться как дополнение или альтернатива существующей Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения.
О том, что ЦБ концептуально не поддержал проект альтернативной платежной системы, знают еще три источника РБК, слышавших это от участников обсуждения.
По словам одного из них, регулятор отверг и первоначальную концепцию сервиса, построенного на карточных расчетах, который не устроил ЦБ, поскольку не выглядел чем-то более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, а также вторую версию бизнес-модели, предполагающую расчеты по QR-кодам или по другим форм-факторам.
Решение было озвучено на встрече представителей ЦБ с банкирами в мае, отметил собеседник РБК. До этого прошла серия совещаний, и на последних встречах позиция регулятора была довольно «жесткой», отмечает другой.
РБК направил запросы в Банк России, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк. Представители кредитных организаций и регулятора подтвердили получение, но не стали отвечать на вопросы.
Как развивалась непубличная дискуссия между тремя крупными банками и регулятором и почему проекту не дали взлететь — в подписке РБК.