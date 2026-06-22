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Матч между Кабо-Верде и Уругваем на ЧМ-2026 завершился вничью

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы H состоялась в Майами (США) и завершилась со счетом 2:2.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча группы H состоялась в Майами (США) и завершилась со счетом 2:2. Сообщает Чемпионат.

Голы за Кабо-Верде забили полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини (21-я минута) и Элиу Варела (61-я минута). Ленини забил исторический гол — первый для сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира, реализовав штрафной удар.

Уругвайцы ответили голами Максимилиано Араухо (44-я минута) и Агустина Каноббио (45+6), что позволило им сравнять счет перед перерывом.

Вратари обеих команд — Возинья (Кабо-Верде) и Фернандо Муслера (Уругвай) — стали первыми в истории чемпионатов мира, которым было более 40 лет. Это событие подчеркивает уникальность данного матча и его значимость для футбольной истории.

После этого матча сборная Кабо-Верде продолжает удивлять, не проиграв грозным соперникам, таким как Испания и Уругвай. В следующем туре они встретятся с Саудовской Аравией, а Уругвай сыграет против Испании. Оба матча пройдут 26 июня.

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