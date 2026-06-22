Матч между Кабо-Верде и Уругваем на ЧМ-2026 завершился вничью

После этого матча сборная Кабо-Верде продолжает удивлять, не проиграв грозным соперникам, таким как Испания и Уругвай. В следующем туре они встретятся с Саудовской Аравией, а Уругвай сыграет против Испании. Оба матча пройдут 26 июня.