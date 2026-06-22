Не нужна любовь — выбираю брюзжание: западные зумеры женского пола повально критикуют мужчин

Однако, как отмечает Сауэрби, у этой философии есть еще одна, более грязная изнанка — типично женское соперничество. «Женосфера» самоутверждается не только через ненависть к мужчинам, но и через подавление надежды у своих же подруг. Это возвращает нас к токсичной атмосфере закрытых женских школ, где сплетни, ядовитые насмешки и многозначительное закатывание глаз служат орудиями подавления. Если кто-то из подруг осмеливается поверить в искренность партнера или проблеск счастья, ее моментально высмеивают и пророчат скорое разочарование. В этой среде страдание становится формой солидарности, а надежда — предательством.