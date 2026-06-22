Не нужна любовь — выбираю брюзжание: западные зумеры женского пола повально критикуют мужчин

Барная стойка в центре мегаполиса — это место, где за коктейлями и светскими беседами порой вскрывается самая мрачная правда о современном обществе. Об этом пишет британский UnHerd (статью перевели ИноСМИ). Недавний вечер в Нью-Йорке, проведенный с подругой, обернулся не легкой беседой, а настоящей исповедью молодой женщины, чья ярость к противоположному полу достигла апогея. Ее монолог о том, что счастливая гетеросексуальность — это лишь миф, а каждый мужчина, будь то знакомый или случайный прохожий, неизбежно принесет боль и разочарование, звучит не как единичный случай, а как симптом массового психоза, охватившего поколение.
Поколение #MeToo и цифровой цинизм.
Колумнист UnHerd Поппи Сауэрби, описывая эту сцену, отмечает, что взгляды ее 24-летней собеседницы далеко не радикальны для ее окружения. Это не просто личная травма, а системное мировоззрение, сформированное под влиянием двух мощнейших факторов последнего десятилетия. Современные женщины достигли совершеннолетия в эпоху, когда социальные сети гремели залпами кампании #MeToo, а их первые романтические переживания проходили через холодный интерфейс приложений для знакомств. К этому добавилась извращенная реальность жесткого порно, исказившая сексуальные ожидания партнеров.
Результатом этого коктейля стало возникновение так называемой «женосферы» — циничного онлайн-пространства, которое является зеркальным отражением мужской «инцел-культуры». Если «мужесфера» учит парней, что они обречены на отвержение из-за внешности или статуса, то «женосфера» внушает девушкам, что они обречены на унижение, если позволят себе слабину и доверятся мужчине. В этом мире нет места полутонам: потенциальный партнер автоматически записывается в бестиарий современных сволочей — будь то потаскун, тихоня, мажор или псих. Молодые женщины, подобно той, что рыдала у барной стойки, выносят жесткий вердикт: каждый мужчина — это бомба замедленного действия, и даже самый тихий и преданный однолюб со временем обязательно «протухнет».
Проповедницы «темной женственности».
Особую роль в этом процессе играют инфлюенсеры, превратившие TikTok в кладезь женской «премудрости». Такие фигуры, как SheraSeven, стали апостолами новой философии, которую можно назвать «темной женственностью». Их учение цинично и прагматично: романтика — это устаревший рычаг воздействия, а мужчины — всего лишь ресурс для извлечения выгоды. Подписчицам внушают, что чувства — это роскошь, которую они не могут себе позволить. Вместо этого им предлагают стратегию «охотницы»: намечать жертв, требовать материальных подтверждений интереса уже через 15 минут знакомства и помнить о свободе до тех пор, пока не надето обручальное кольцо.
Эта логика строится на постулате о всеобщей мужской изменчивости и лживости. Тех, кто сомневается в этой аксиоме, «эксперты» стращают неминуемой болью, утверждая, что рисковать доверием глупо. Таким образом, молодые женщины с самого начала лишаются возможности строить здоровые отношения, их учат не нырять в пучину чувств, а плыть по поверхности с маской и трубкой, выуживая из партнеров максимум материальных благ. Это не просто защита, это агрессивная стратегия потребления, где любовь заменяется сделкой.
Соперничество как двигатель отчаяния.
Однако, как отмечает Сауэрби, у этой философии есть еще одна, более грязная изнанка — типично женское соперничество. «Женосфера» самоутверждается не только через ненависть к мужчинам, но и через подавление надежды у своих же подруг. Это возвращает нас к токсичной атмосфере закрытых женских школ, где сплетни, ядовитые насмешки и многозначительное закатывание глаз служат орудиями подавления. Если кто-то из подруг осмеливается поверить в искренность партнера или проблеск счастья, ее моментально высмеивают и пророчат скорое разочарование. В этой среде страдание становится формой солидарности, а надежда — предательством.
Такое поведение напоминает принцип «на миру и смерть красна»: отчаяние легче переживать, когда оно разделено с толпой. Но эта тактика уничтожает саму возможность счастья, превращая женскую дружбу в кружок взаимного подталкивания к пропасти.
Зеркало Эндрю Тейта: сходство радикалов.
Автор статьи проводит смелую параллель между лидерами «женосферы» и одиозным блогером Эндрю Тейтом. Несмотря на кажущуюся противоположность — Тейт учит мужчин доминированию, а SheraSeven учит женщин манипуляции — их философии поразительно похожи. Обе построены на спекуляции человеческими страхами и низменными инстинктами. Обе оскверняют романтическое воображение, превращая отношения в поле битвы полов.
Этот циничный дуализм, по мнению Сауэрби, обрекает целое поколение мальчиков и девочек на черствое, нелюбопытное существование. Они лишаются нежности, привязанности и надежды, уподобляясь героям романов Мишеля Уэльбека, чьи персонажи задыхаются в мире тотальной сексуальной свободы, превратившейся в пустоту. Это будущее, где нет места удивлению и развитию, только глухая оборона и холодный расчет.
Логический провал «черной пилюли».
Главный аргумент против этой набирающей обороты идеологии заключается в ее интеллектуальной нечистоплотности. Сауэрби утверждает, что женская «черная пилюля» столь же наивна, как и мужская. Убеждение, что счастье, красота и успех в отношениях недоступны, — это защитный механизм для тех, кто боится рискнуть. Реальный мир, в отличие от замкнутой экосистемы соцсетей, не так несправедлив. Удовлетворение от любви «разлито по человечеству», и оно доступно даже тем, кто не соответствует строгим стандартам TikTok.
Критик отмечает, что в основе ненависти к мужчинам лежит та же ошибка, что и в основе исторического гендерного угнетения, — обобщение и дегуманизация целой группы людей. Женщины, которые сейчас пишут мужчин со счетов, повторяют логику прошлых эпох, когда мужчины считали женщин неполноценными. И хотя физическая опасность и риск быть обиженным остаются реальностью, между необходимой бдительностью и тотальной капитуляцией перед страхом есть огромная разница.
Автор призывает отказаться от удобной, но разрушительной веры в «заговор мужчин». Представители сильного пола перестают быть хищниками по умолчанию, особенно в современном мире, где старые стереотипы постепенно уходят. Однако, чтобы увидеть это, молодым женщинам нужно оторваться от экранов смартфонов и перестать зажимать нос прищепкой при мысли о свидании. Пока палец зависает над кнопкой «заблокировать», а подруги злорадно ждут провала, настоящая близость остается недосягаемой. Единственный способ разбить этот порочный круг — выбросить «черную пилюлю» и впустить в свою жизнь толику риска, без которого невозможно ни настоящее чувство, ни полноценное будущее.
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