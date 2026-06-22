Красноярцы поделились предпочтениями идеального отпуска

Гендерные и возрастные различия оказались заметными. Мужчины чаще поддерживают внутренний туризм (48% против 41% у женщин), тогда как женщины несколько чаще выбирают заграничные направления (35% против 31%). Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых более популярен (39%), тогда как среди старшего поколения преобладает выбор в пользу поездок по России (47%).