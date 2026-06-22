Красноярцы поделились предпочтениями идеального отпуска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно опросу сервиса SuperJob, 44% жителей Красноярска считают лучшим вариантом отпуска путешествия по России. 33% респондентов предпочли бы зарубежные поездки, а 23% затруднились с выбором.
Гендерные и возрастные различия оказались заметными. Мужчины чаще поддерживают внутренний туризм (48% против 41% у женщин), тогда как женщины несколько чаще выбирают заграничные направления (35% против 31%). Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых более популярен (39%), тогда как среди старшего поколения преобладает выбор в пользу поездок по России (47%).
В рейтинге «отпуска мечты» среди зарубежных направлений лидирует Турция (14%), далее идут Италия (12%) и Таиланд (7%). Среди российских направлений первое место занимают Сочи и Адлер (13%), затем следуют домашний отдых (10%), Крым (9%), курорты Краснодарского края (8%), а также Горный Алтай и Санкт-Петербург (по 7%).