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Красноярцы поделились предпочтениями идеального отпуска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно опросу сервиса SuperJob, 44% жителей Красноярска считают лучшим вариантом отпуска путешествия по России. 33% респондентов предпочли бы зарубежные поездки, а 23% затруднились с выбором.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно опросу сервиса SuperJob, 44% жителей Красноярска считают лучшим вариантом отпуска путешествия по России. 33% респондентов предпочли бы зарубежные поездки, а 23% затруднились с выбором.

Гендерные и возрастные различия оказались заметными. Мужчины чаще поддерживают внутренний туризм (48% против 41% у женщин), тогда как женщины несколько чаще выбирают заграничные направления (35% против 31%). Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых более популярен (39%), тогда как среди старшего поколения преобладает выбор в пользу поездок по России (47%).

В рейтинге «отпуска мечты» среди зарубежных направлений лидирует Турция (14%), далее идут Италия (12%) и Таиланд (7%). Среди российских направлений первое место занимают Сочи и Адлер (13%), затем следуют домашний отдых (10%), Крым (9%), курорты Краснодарского края (8%), а также Горный Алтай и Санкт-Петербург (по 7%).

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