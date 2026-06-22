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В Казани прошла акция «Свеча памяти»

Сегодня ночью в столице Татарстана состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Источник: МК.RU Казань

Мероприятие объединило представителей общественных организаций и местных жителей, которые пришли почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники прошли символический путь от Вечного огня в парке Горького до мемориала в парке Победы, неся в руках зажженные лампады.

Организатором выступило региональное отделение «Молодой гвардии». Депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабутдинов напомнил, что 22 июня 1941 года ровно в четыре часа утра началась самая кровопролитная война в истории человечества, и эта дата навсегда останется трагическим рубежом для всех поколений россиян.

В парке Победы состоялась церемония возложения лампад к мемориалу, после чего собравшиеся почтили память предков минутой молчания.

По словам Шигабутдинова, главная цель акции — не только отдать дань уважения подвигу солдат, но и напомнить о необходимости передавать эту память будущим поколениям. Он подчеркнул, что современное общество обязано быть достойным своих героев и помнить о цене, заплаченной за мирную жизнь.