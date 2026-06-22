В Казани прошла акция «Свеча памяти»

По словам Шигабутдинова, главная цель акции — не только отдать дань уважения подвигу солдат, но и напомнить о необходимости передавать эту память будущим поколениям. Он подчеркнул, что современное общество обязано быть достойным своих героев и помнить о цене, заплаченной за мирную жизнь.