В Казани прошла акция «Свеча памяти»

Мероприятие объединило представителей общественных организаций и местных жителей, которые пришли почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники прошли символический путь от Вечного огня в парке Горького до мемориала в парке Победы, неся в руках зажженные лампады.
Организатором выступило региональное отделение «Молодой гвардии». Депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабутдинов напомнил, что 22 июня 1941 года ровно в четыре часа утра началась самая кровопролитная война в истории человечества, и эта дата навсегда останется трагическим рубежом для всех поколений россиян.
В парке Победы состоялась церемония возложения лампад к мемориалу, после чего собравшиеся почтили память предков минутой молчания.
По словам Шигабутдинова, главная цель акции — не только отдать дань уважения подвигу солдат, но и напомнить о необходимости передавать эту память будущим поколениям. Он подчеркнул, что современное общество обязано быть достойным своих героев и помнить о цене, заплаченной за мирную жизнь.