Красноярцы возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

В День памяти и скорби в Красноярске прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала Победы. В мероприятии участвовали губернатор Михаил Котюков, спикер Заксобрания Алексей Додатко, мэр Сергей Верещагин, депутаты, ветераны, участники СВО, волонтёры и представители молодёжных организаций.
С 1941 по 1945 годы из Красноярского края на фронт ушли более 455 тысяч человек — каждый третий не вернулся. На берегах Енисея сформировали около 40 воинских соединений, включая легендарные 119-ю стрелковую бригаду, 309-ю дивизию и 78-ю добровольческую бригаду.
Память павших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.
Сегодня в 21:30 на площади у Мемориала Победы зажгут 3500 свечей — они составят цифру «85» и надпись «Красноярск помнит».
Ранее мы сообщали, что в Красноярске из 12 тысяч свечей сложили орден Отечественной войны.