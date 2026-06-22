Красноярцы возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

С 1941 по 1945 годы из Красноярского края на фронт ушли более 455 тысяч человек — каждый третий не вернулся. На берегах Енисея сформировали около 40 воинских соединений, включая легендарные 119-ю стрелковую бригаду, 309-ю дивизию и 78-ю добровольческую бригаду.