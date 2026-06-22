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Красноярцы возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби

Память павших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

В День памяти и скорби в Красноярске прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала Победы. В мероприятии участвовали губернатор Михаил Котюков, спикер Заксобрания Алексей Додатко, мэр Сергей Верещагин, депутаты, ветераны, участники СВО, волонтёры и представители молодёжных организаций.

С 1941 по 1945 годы из Красноярского края на фронт ушли более 455 тысяч человек — каждый третий не вернулся. На берегах Енисея сформировали около 40 воинских соединений, включая легендарные 119-ю стрелковую бригаду, 309-ю дивизию и 78-ю добровольческую бригаду.

Память павших почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

Сегодня в 21:30 на площади у Мемориала Победы зажгут 3500 свечей — они составят цифру «85» и надпись «Красноярск помнит».

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из 12 тысяч свечей сложили орден Отечественной войны.