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В городах и округах Красноярского края продлили режим НМУ

Еще на сутки в городах и округах Красноярского края продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил региональный министр экологии Владимир.

Еще на сутки в городах и округах Красноярского края продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил региональный министр экологии Владимир Часовитин. По данным Среднесибирского УГМС, НМУ продолжает действовать на территории большинства городов и муниципальных округов региона. Напомню, что в период НМУ все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (I-III категории), обязаны реализовывать мероприятия по снижению выбросов, — отметил министр экологии. Инспекторы минэкологии и краевой прокуратуры проверяют, какие меры предпринимают предприятия для снижения выбросов.