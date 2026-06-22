Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из самарского аэропорта Курумоч задерживают и отменяют 22 июня

В Самаре отменили три самолета до Москвы и задержали еще четыре рейса.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 июня отмечаются перебои в работе самарского аэропорту Курумоч. По данным онлайн-табло, отменены самолеты до Москвы, которые должны были отправиться в 10.00, 12.10 и 13.25.

Еще четыре рейса из Самары задерживаются. Позже расписания вылетят самолеты до Сочи (три рейса) и Краснодара.

Есть изменения и в графике рейсов, которые должны приземлиться в Самаре. Отменены три самолета из Москвы, задерживаются рейсы из Душанбе и Сочи.

При этом воздушное пространство в Самарской области открыто. А вот в Москве и Сочи, по данным Росавиации, вводили временные ограничения на работу аэропортов.

Пассажирам советуют уточнять время отправки своего рейса заранее.