Мошенники выманили у 20-летнего студента из Семенова 64 тысячи рублей

Молодой человек продиктовал код из СМС, чтобы получить посылку. В результате аферисты получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Следующим собеседником студента стал лжесотрудник ФСБ. Мошенник потребовал перевести 20 000 рублей на «безопасный счёт».