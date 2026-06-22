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Мошенники выманили у 20-летнего студента из Семенова 64 тысячи рублей

Молодой человек продиктовал код для «доставки».

Источник: Живем в Нижнем

Попытка получить доставку обернулась для 20-летнего студента из Семенова потерей 64 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Молодой человек продиктовал код из СМС, чтобы получить посылку. В результате аферисты получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Следующим собеседником студента стал лжесотрудник ФСБ. Мошенник потребовал перевести 20 000 рублей на «безопасный счёт».

Позже по указанию злоумышленников студент взял две кредитные карты и перевел ещё 44 000 ₽. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Сарова лишилась 1,5 млн рублей из-за мошенников.