Мошенники выманили у 20-летнего студента из Семенова 64 тысячи рублей

Попытка получить доставку обернулась для 20-летнего студента из Семенова потерей 64 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Молодой человек продиктовал код из СМС, чтобы получить посылку. В результате аферисты получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Следующим собеседником студента стал лжесотрудник ФСБ. Мошенник потребовал перевести 20 000 рублей на «безопасный счёт».
Позже по указанию злоумышленников студент взял две кредитные карты и перевел ещё 44 000 ₽. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что пенсионерка из Сарова лишилась 1,5 млн рублей из-за мошенников.