В Хабаровском крае прокуратура разъяснила новые федеральные законы

В Хабаровском крае прокуратура Нанайского района направила в администрации муниципалитетов и редакции средств массовой информации информационные материалы с разъяснением новых федеральных законов, — сообщает надзорное ведомство.
В рассылке собраны несколько блоков изменений, которые касаются разных сфер жизни.
В частности, разъяснён порядок оформления документа для граждан из числа коренных малочисленных народов России, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Этот документ подтверждает место проживания таких граждан и нужен для регистрации. Его можно оформить через портал госуслуг или в бумажном виде, обратившись в орган местного самоуправления.
Также в материалах описаны изменения в сфере страхования жизни. Речь идёт о новом виде инвестиционного страхования, где доходность может быть фиксированной или зависеть от финансовых показателей, предусмотренных договором.
Отдельно приведены разъяснения по порядку оформления справок для членов семей погибших военнослужащих органов государственной охраны. Эти документы дают право на компенсации расходов на жильё и коммунальные услуги.
Кроме того, затронуты изменения в правилах администрирования единого налогового счёта в случае смерти налогоплательщика или признания его умершим — в том числе порядок учёта задолженности и взаимодействия с нотариусами при оформлении наследства.