В Хабаровском крае прокуратура разъяснила новые федеральные законы

В частности, разъяснён порядок оформления документа для граждан из числа коренных малочисленных народов России, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Этот документ подтверждает место проживания таких граждан и нужен для регистрации. Его можно оформить через портал госуслуг или в бумажном виде, обратившись в орган местного самоуправления.