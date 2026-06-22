ВЦИОМ назвал 3 главных признака богатой и успешной жизни в России

Россияне назвали главные признаки богатой и успешной жизни. Согласно исследованию ВЦИОМ, в России изменились ориентиры: люди чаще связывают успех с социальной защищенностью и качеством жизни.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. На первое место вышли качественное образование для детей и хорошая медицина. Эти возможности стали важнее личной недвижимости как показателя устойчивой жизни семьи.
На первый план выходят возможности, которые дают семье устойчивость: качественное образование для детей и качественное медицинское обслуживание, которые опережают даже личную недвижимость, — говорится в публикации ВЦИОМ.
При этом для молодых людей важными символами статуса остаются квартира, загородный дом, недвижимость за рубежом и личный автомобиль. Старшие поколения чаще называют образование, медицину и надежное жилье.
Для жителей крупных городов статус чаще связан с недвижимостью, мобильностью и зарубежными возможностями, а в малых населенных пунктах — с образованием, медициной и жильем.
Ранее сообщалось об ужесточении наказания за подделку медицинских справок.