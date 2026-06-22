В Калининградском аэропорту отменили 10 московских рейсов, ещё 16 задерживаются

Изменения расписания коснулись также бортов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Всего в списке отложенных 9 лайнеров на прилёт и 7 на отправку. Задержки связаны с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столичном Шереметьево.