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В Калининградском аэропорту отменили 10 московских рейсов, ещё 16 задерживаются

Воздушные гавани столицы не принимают лайнеры из-за мер, принятых для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Клопс.ru

В аэропорту Храброво отменили пять утренних рейса «Аэрофлота» из Москвы, соответственно не смогут улететь в столицу пассажиры пяти бортов. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани в понедельник, 22 июня.

Изменения расписания коснулись также бортов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Всего в списке отложенных 9 лайнеров на прилёт и 7 на отправку. Задержки связаны с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столичном Шереметьево.

«Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сообщили в Росавиации.