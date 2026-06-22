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В Красноярске подписано соглашение о создании кластера горнодобывающей отрасли в рамках проекта «Профессионалитет для всех»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске, на площадке «Кванториума», состоялось подписание соглашения о создании и развитии образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли в рамках регионального проекта «Профессионалитет для всех».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске, на площадке «Кванториума», состоялось подписание соглашения о создании и развитии образовательно-производственного кластера горнодобывающей отрасли в рамках регионального проекта «Профессионалитет для всех».

Подписи под соглашением поставили министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова, вице-президент компании «Норникель» Сергей Ткаченко, ректор Заполярного государственного университета Евгений Голубев и директор Лесосибирского технологического техникума Владимир Зимин.

Основная задача соглашения — развитие кадрового потенциала и создание эффективной системы подготовки специалистов для горнодобывающей отрасли. Особое внимание будет уделено практико-ориентированному обучению, в том числе подготовке кадров непосредственно на производственных площадках предприятий.

«Безусловно, необходимо уже сегодня обеспечивать качественную подготовку для молодежи. Результатом соглашения с компанией “Норникель”, я уверен, станут качественные специалисты, которые обеспечат выполнение всех обозначенных задач», — подчеркнул Сергей Ткаченко.

Проект «Профессионалитет для всех» направлен на максимальное сближение работодателей и образовательных организаций уже на этапе подготовки специалистов.

«Очень важно, чтобы предприятия совместно с учреждениями профессионального образования разрабатывали образовательные программы и участвовали в их реализации. Такая модель позволяет готовить именно тех специалистов, которые востребованы на производстве здесь и сейчас», — подчеркнула министр образования края.

По ее словам, проект решает и кадровые, и социально-экономические задачи. Подготовка специалистов для конкретных предприятий способствует развитию территорий, закреплению молодежи в муниципалитетах и формированию устойчивой кадровой базы для экономики региона.