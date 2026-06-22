В Красноярске подписано соглашение о создании кластера горнодобывающей отрасли в рамках проекта «Профессионалитет для всех»

«Очень важно, чтобы предприятия совместно с учреждениями профессионального образования разрабатывали образовательные программы и участвовали в их реализации. Такая модель позволяет готовить именно тех специалистов, которые востребованы на производстве здесь и сейчас», — подчеркнула министр образования края.