В Хабаровске суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу ребёнка, пострадавшего от нападения бездомной собаки

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка началась после обращения матери пострадавшего. Установлено, что в марте 2024 года в Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака. С многочисленными травмами несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Лечение заняло длительное время, мальчик перенёс не только физическую боль, но и моральные страдания.