В Хабаровске суд взыскал 100 тысяч рублей в пользу ребёнка, пострадавшего от нападения бездомной собаки

В Хабаровске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего от нападения безнадзорного животного. Ребёнок длительное время проходил лечение и пережил серьёзный стресс. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, проверка началась после обращения матери пострадавшего. Установлено, что в марте 2024 года в Хабаровске на ребёнка напала бездомная собака. С многочисленными травмами несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Лечение заняло длительное время, мальчик перенёс не только физическую боль, но и моральные страдания.
Прокуратура Центрального района обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме — в пользу ребёнка взыскано 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. В надзорном ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за соблюдением прав несовершеннолетних в регионе.
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