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Туристам из Прикамья напомнили правила безопасности за границей

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют заранее подготовиться к отпуску.

Правила безопасности за границей напомнили туристам из Прикамья в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Летом 2026 года путешественники по-прежнему выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и курорты Средиземноморья. Чтобы отдых не был испорчен болезнями, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют заранее подготовиться.

Перед поездкой: за 4−8 недель уточните эпидобстановку в стране, посетите врача-инфекциониста для индивидуальной вакцинации (гепатит А, брюшной тиф, жёлтая лихорадка, менингококк). Для некоторых стран Африки и Южной Америки прививка от жёлтой лихорадки обязательна. Соберите аптечку: антисептик, репелленты, жаропонижающее, средства от обезвоживания. В поездке: пейте только бутилированную или кипячёную воду, откажитесь от льда, избегайте уличной еды и сырых морепродуктов. Овощи и фрукты мойте безопасной водой и очищайте кожуру. Используйте репелленты, носите одежду с длинными рукавами, спите под москитными сетками.

Также в Роспотребнадзоре рассказали об особых рисках на некоторых туристических направлениях. В Египте часто фиксируются кишечные инфекции, в Юго-Восточной Азии — лихорадка денге, в Африке — малярия и жёлтая лихорадка (обязательна вакцинация), в Индостане — брюшной тиф и холера. При заболевании специалисты советуют связаться со страховой и не принимать лекарства до осмотра врача. После возвращения при симптомах сообщите в больнице о недавней поездке.

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