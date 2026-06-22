Туристам из Прикамья напомнили правила безопасности за границей

Также в Роспотребнадзоре рассказали об особых рисках на некоторых туристических направлениях. В Египте часто фиксируются кишечные инфекции, в Юго-Восточной Азии — лихорадка денге, в Африке — малярия и жёлтая лихорадка (обязательна вакцинация), в Индостане — брюшной тиф и холера. При заболевании специалисты советуют связаться со страховой и не принимать лекарства до осмотра врача. После возвращения при симптомах сообщите в больнице о недавней поездке.